إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مطلع سنور اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي قبلي مطلع سنور اتجاه القاهرة، ووجود إصابات، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكذلك رجال المباحث والمرور لرفع آثاره والوقوف على الأسباب.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلًا من محمد أحمد محمد، 51 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعي بالرأس حوالي 6 سم مع اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعرفة أحمد محمد، 42 سنة، عامل، وعبد الرحمن عرفة أحمد، 9 سنوات، وأحمد عرفة أحمد، 11 سنة، وسيد أحمد سيد، 51 سنة، مأمور ضرائب، وأحمد سيد أحمد، 24 سنة، مهندس زراعي، ويوسف سيد عرفة، 12 سنة، وكلهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.