3 أرقام للإبلاغ عن عدم التزام المنافذ بصرف السلع التموينية

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، وذلك على الأرقام التالية:

أرقام الإبلاغ عن منافذ صرف سلع التموين

1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

2 - رقم تطبيق الواتس آب 01577779999.

3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وأكدت الوزارة، أنه على المواطن التقدم بشكوى حال عدم توافر السلع التموينية المقررة، أو حال توافر أي من السلع لكن بجودة ضعيفة، وذلك عند القيام بصرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية، وهي فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي»، والبقالة التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها، تضح 28 سلعة تموينية تتنوع بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل، وغيرها من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطنين.

وتصرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ «جمعيتي»، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً، فضلًا عن استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.

كما تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية كل شهر، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها من خلال بقالي التموين ومنافذ الوزارة، بالتزامن مع استمرار تطبيق أسعار الزيوت بواقع 21 جنيها للعبوة الواحد لتر و17 جنيها للعبوة الـ800 مللي جرام.

وتشن وزارة التموين حاليًا، بالتزامن مع قرار الوزير ببدء إضافة المواليد، حملات يومية على مستوى المحافظات للرقابة على منافذ صرف السلع للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.