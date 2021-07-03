رئيس «تعليم الكبار»: لدينا أكثر من 17 مليون أمي في مصر «حوار»

لم تكن الأمية الهجائية هي التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع، بل ظهر نوع جديد من الأمية ارتبط بالتطورات التكنولوجية المتسارعة وهو الأمية التكنولوجية، لذلك بدأت الهيئة العامة لتعليم الكبار، السير بخطوات ملموسة لمحو الأمية في هذين الاتجاهين، والاستفادة من التكنولوجيا بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى إغلاق 70 ألف فصل محو أمية في مختلف المحافظات، لذلك لجأت الهيئة إلى الوسائل التكنولوجية كبديل تستكمل من خلاله أعمالها في سد منابع الأمية، وذلك بحسبما رواه الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في حوار لـ«الوطن».

*بداية.. حدثنا عن دور الهيئة العامة لتعليم الكبار؟

الهيئة العامة لتعليم الكبار تم إنشاؤها وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1991، والهدف الأساسي منها هو تخفيض أعداد الأميين وإعلان مصر خالية من الأمية.

*ماذا عن ملامح أهداف الهيئة؟

لدينا العديد من الأهداف الإستراتيجية، ليس لمحو الأمية الهجائية فقط كالقراءة والكتابة ولكن طبيعة عملنا تبدأ من سد منابع الأمية أولاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

*ما هي منابع الأمية في مصر؟

الأمية في مجتمعنا لها رافدان أساسيان: الأول هو عدم التحاق الطفل بالتعليم اعتباراً من سن 15 سنة فأكثر وهو يُعد أميا، والرافد الثاني هو التسرب من التعليم: «الولد ميكملش المرحلة الابتدائية وميخدش شهادة فهو يعد أمي».

*وكيف يتم التغلب على هذه المرافد؟

يتم العمل على سد منابع الأمية من محورين أساسيين هما، تنظيم قوافل إعلامية وقوافل تنموية شاملة لتوعية الناس والأمهات: «لأن الأم والأب لازم يكونوا حافز قوي للأبن عشان يتعلم»، والمحور الثاني هو فتح فصول لمحو أمية الكبار اعتباراً من سن 15سنة فأكثر.

*وكم تبلغ نسبة الأمية في مصر لهذه الفئة؟

لدينا حوالي 17 ونصف مليون أمي، لذلك نعمل على فتح فصول لكل هؤلاء.

*بعد محو أمية الإنسان.. فيما يتمثل دور الهيئة؟

نعمل على إتاحة فرص تعلم مدى الحياة للكبار: «لو متبعتوش بعد سنة هيرجع للأمية»، لذلك خصصنا برنامج مواصلة التعلم وذلك لتشجيع الأميين على استكمال التعليم بعد مرحلة الأمية.

*ماذا عن مفهوم الأمية؟

منذ وقت قريب كنا نهتم فقط بمحو الأمية الهجائية، ولكن مع خطط التنمية أصبح مفهوم الأمية مفهوم واسع، فالبعض يرى أن الأمية تتلخص في القراءة والكتابة وهو في الدول النامية، أما العالم المتطور ينظر إلى الأمية على أنها ليست هجائية بل أمية الوعي والأمية التكنولوجية وأمية الإنسان الذي لا يمكنه الاستفادة من مستجدات العصر:«حتى لو معاه شهادة جامعية».

*وهل محو أمية دولة تعني أن تكون نسبة الأمية بها صفر مطلق؟

هناك دول أعلنت نفسها خالية من الأمية الهجائية وهذا ليس معناه صفر مطلق، فالصفر الافتراضي هو 7%، لأن الصفر المطلق مستحيل، وكل دول العالم لديها أميين، والدول التي وصلت إلى الصفر الافتراضي هي بدأت تنظر إلى الأمية بمفهوم مختلف، حيث نظرت إلى أمية الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا والرقمنة، فاليابان أعلنت نفسها خالية من الأمية التكنولوجية عام 2005، وفي مصر كان اهتمامنا هو محو الأمية الهجائية، إلا أنه مع وجود خطط تنموية ضخمة وشاملة تعتمد على التنوع السكاني والتكنولوجيا والرقمنة، بدأنا نتواكب مع ذلك بمحو الأمية التكنولوجية.

*ماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟

قدمنا خدمات برامج تعليمية تتناسب مع طبيعة الإعاقة من خلال مناهج جديدة تعتمد على تكنولوجيا، وانتهينا من إعداد مناهج متخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأنتجنا أول منهج لمحو أمية ذوي الإعاقة الذهنية على يد خبراء متخصصين وهو منهج «نتعلم لنكون» ومنهج «أتعلم أتنور» و«اقرأ باسم ربك».

*وكيف استفادت الهيئة من التكنولوجيا؟

بدأنا دمج التكنولوجيا في مجال تعليم الكبار، بجانب تعليم القراءة والكتابة، وذلك بالتفاعل مع المحتوى الرقمي، فتم التعاقد مع البنك الأهلي لإنتاج منهج لمحو الأمية الهجائية والتكنولوجية لتخصيص «فيزا كارت» لكل أمي يتعلم من خلالها كيفية الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة إلكترونياً مثل المحاشات وتكافل وكرامة، وتخصيص ملبغ 250 مكافاة للأمي بعد الحصول على شهادة محو الأمية، فالبنك يدعم محو أمية 10000 أمي لمدة عام، بتمويل 4 ملايين جنيه، وتخصيص و350 مليون جنيه لعمل مشروعات صغيرة للأميين كالخياطة والحياكة وتربية الدواجن وغيرها.

*وما هي المحافظات الأعلى في نسب الأمية؟

محافظة المنيا هي أعلى المحافظات في نسبة الأمية حيث تصل بها 39% من فئة الـ15 سنة فأكثر، ثم محافظة بني سويف 37%، ومحافظة سوهاج 36%، والبحيرة والجيزة.

*هل هناك محافظات أوشكت على إعلانها خالية الأمية؟

قريباً سيتم الإعلان عن عدد من المحافظات أنها خالية من الأمية مثل محافظة البحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.

*وماذا عن مناهج تعليم الكبار؟

لدينا 13 منهجا معتمدا لا تقوم على القوالب الجامدة لأن الأمي يريد أن يتعلم القراءة والكتابة لأسباب مختلفة، وأبرز المناهج منهج تمكين المرأة خاص بالمرأة وتميكنها اقتصادياً والمنهج السكاني.

*ما هي تداعيات فيروس كورونا على طبيعة عمل الهيئة؟

أغلقنا 70 ألف فصل من فصول محو الأمية بسبب كورونا وعملنا وحدة تطوير تكنولوجيا بهدف مواصلة محو الأمية إلكترونياً، وتم تحويل المناهج إلى فيديوهات قصيرة، ويتم إرسالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

*كيف يتم التنسيق مع الجامعات لمحو الأمية؟

لدينا الكثير من الذين حصلوا على شهادات محو الأمية التحقوا بالجامعات وحصلوا على الدرجات العلمية كالماجسير والدكتوراه، وهناك 19 جامعة ربطت شهادة التخرج بمحو أمية عدد من المواطنين.