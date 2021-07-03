الممرض المتحرش بمريضة «الرعاية» للنيابة: «كنت فاكرها في غيبوبة»

على مدار 4 ساعات متصلة، استمعت النيابة العامة لأقوال الممرض المتهم بالتحرش بمريضة داخل غرفة الرعاية في مستشفى خاص بشارع الهرم. وقال المتهم خلال التحقيقات: «كنت معتقدا أنها مش مدركة بشكل تام أو في غيبوبة، بس بعد ما حالتها استقرت على جهاز التنفس، قالت لأسرتها اللي حصل، وأصرت على تحرير محضر بالواقعة»، وحاول المتهم تبرير وضع يده على صدر المريضة قائلا: «كنت بعمل لها إنعاش للقلب بالإجراء الطبي المعتاد عن طريق الصدر بس هي اتهمتني بالتحرش».

النيابة تواجه الممرض بأقوال المريضة

وواجهت النيابة الممرض المتهم بأقوال المريضة، التي أكدت أنها كانت مدركة وتشعر بشكل جيد بأفعال الممرض وهو يتحرش بها خلال وجودها في غرفة الرعاية، وكان بمفرده، مؤكدة أن التصرفات التي فعلها الممرض ليست لها علاقة بما برره بأنه كان يحاول إنعاش القلب، وأن التقرير الطبي يوضح كذب الممرض وأنها دخلت المستشفى بكامل وعيها وكانت تعاني فقط من ضيق تنفس.

المريضة: الممرض تعمد التحرش بي

كما واجهت النيابة الممرض المتهم، بأقوال المريضة التي قالت إنها ذهبت إلى المستشفى بصحبة شقيقتها وابنتها الصغيرة، وعندما شاهدها الممرض، اصطحبها إلى غرفة الرعاية، وطلب من مرافقيها الانتظار خارج الغرفة لحين إحضار الطبيب، وبعد دقائق عاد إلى الغرفة وتحسس مواضع حساسة من جسدها وحاول هتك عرضها، لكنها انتبهت لتصرفاته ونهرته فابتعد عنها، وعندما استفاقت أحضرت زوجها وأصرت على تحرير محضر.

خديعة جهاز التنفس

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على الممرض المتحرش بالمريضة داخل غرفة الرعاية المركزة، بعد اتهام المريضة له بالتحرش بها خلال وجودها داخل غرفة الرعاية المركزة، وقت أن كانت على جهاز التنفس بالمستشفى، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت على كاميرات المراقبة.