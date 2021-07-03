أسعار مبردات المياه 2021.. تبدأ من 1500 جنيه

تزامنًا مع الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن أسعار مبردات المياه 2021، وتستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار مبردات المياه 2021، في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني العالمية، مثل سوق دوت كوم، وجوميا.

أسعار مبردات المياه 2021

مبرد مياه ساخن وبارد بخزانة من سبيدSp-28 – 16 لتر، وزجاج موزع للمياه 19 لترا، بسعر 1549 جنيهًا.

مبرد مياه مزود بكابينة وحنفية واحدة من تورنيدو - أسود وفضي، WDM-H40ABE-SB، بسعر 3495 جنيهًا.

مبرد مياه من بيرجن WD 2202، لون فضي، بسعر 3800 جنيه.

مبرد مياه بنجوين 3 حنفية Hd 1578، بسعر 2200 جنيه.

مبرد مياه من برجن فضي اللون BY 87، بسعر 3299 جنيهًا.

مبرد مياه ساخن وبارد من هاي تيك متعدد الألوان، SM102C، بسعر 2095 جنيها.

مبرد مياه ساخن وبارد من هاي تيك، فضي، SM101C، بسعر 2100 جنيه.

مبرد مياه ساخن وبارد ومتوسط بخزانة من هاي تيك - 5 لتر - SM106C، بسعر 1849 جنيهًا.

مبرد مياه مع 3 حنفية بارد/ساخن/طبيعي من فريش، FW-16BR S/W، بسعر 2888 جنيهًا.

مبرد مياه فريش FW-16VCD، بالحافظة، 3 حنفية، فضي، بسعر 2099 جنيهًا.

مبرد مياه تورنيدو مزود بـ2 حنفية للمياه الباردة والساخنة، لون أبيض، بسعر 2499 جنيهًا.

مبرد مياه أريون، 2 حنفية بارد - ساخن، BY-533، بسعر 1699 جنيهًا.

مبرد مياه فريش، FW-16BRS، بالثلاجة، 3 حنفية، فضي، بسعر 2645 جنيهًا.

مبرد مياه بارد ساخن مزود بثلاجة 16 لترا من كارينو، TY- LYR21B، بسعر 2450 جنيهًا.

مبرد مياه WD3040R، ساخن وبارد وعادي، من كاسيل، فضي، بسعر 1999 جنيهًا.

مبرد مياه بارد وساخن وعادي من نوفو ترونيك 12 لترا، فضي وأسود، NSH25RSS1S3N ، بسعر 2699 جنيهًا.

مبرد مياه من سبيد، YLR-702، أحمر، بسعر 2599 جنيهًا.

مبرد مياه ساخن وبارد 16 لترا، من جروهي، GWD3200B-WT، أبيض، بسعر 1699 جنيهًا.

مبرد مياه حنفيتين بثلاجة صغيرة من سوناي MAR-2240، أبيض وأسود، بسعر 2300 جنيهًا.

مبرد مياه تورنادو، 2 حنفية بارد ساخن، سلفر، بسعر 2530 جنيها.