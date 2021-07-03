بعد جهود مكثفة.. انتشال جثتي شابين غرقا بترعة ناصر بالنوبارية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، من انتشال جثتين لشابين لقيا مصرعهما غرقاً، صباح اليوم السبت، نتيجة سقوط سيارة نقل، كانا يستقلانها في ترعة «مشروع ناصر»، في المنطقة بين الكيلو 75 وكوبري أحمد بدوي، بدائرة النوبارية.

وكان شخصين من مركز شبراخيت بالبحيرة، لقيا مصرعهما غرقا، صباح اليوم، إثر سقوط سيارة نقل كانا يستقلانها أثناء توجههما للعمل بمدينة النوبارية، واحتشد الأهالي في محيط الحادث بترعة مشروع ناصر، انتظارا لانتشال الضحيتين.

وكان المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية، انتقل على الفور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة نقل رقم "ب ي ر 1534"، في ترعة "مشروع ناصر"، بالمكان المشار إليه، وتم تمشيط محيط الحادث من قبل قوات الإنقاذ النهري، فيما كثف رجال الحماية المدنية جهودهم لانتشال الجثتين، في الوقت الذي تجمع فيه الأهالي حول موقع الحادث.

أسفر الحادث، عن غرق كل من «محمود م. أ.»، 40 سنة، و«طارق م.»، 19 سنة، مقيمان بقرية «محلة بشر»، بدائرة مركز شبراخيت، وأفادت التحريات أنهما يعملان في تجارة المواشي والفاكهة والخضار، وكانا متوجهين إلى عملهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وعقب تحرير محضر بالواقعة، وجهت نيابة النوبارية، بتكثيف البحث عن جثتي الشابين، وعثر منذ قليل رجال الإنقاذ النهري على الجثتين وجرى انتشالهما، وتم إيداعهما بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.