أهالي «الروافعة» يقتلون «سلعوة»: «قتلت 3 خرفان و20 دكر بط»

أثار ظهور حيوان «السلعوة» المفترس حالة من الهلع بين أهالي قرية «الروافعة»، التابعة لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن تمكنوا من قتلها ظهر اليوم السبت، بعد مطاردة استمرت عدة ساعات، وشارك فيها العشرات من أبناء القرية، استخدموا خلالها الشوم والعصي وفروع الأشجار.

وقال «محمود خليفة»، أحد أهالي قرية «الروافعة» إن السلعوة ظهرت منذ 3 أيام، وهاجمت عدداً من أحواش الماشية والطيور في أنحاء القرية، وقتلت 3 رؤوس أغنام «خرفان»، وأكثر من 20 «دكر بط»، من أكثر من حوش وعشة بمنازل القرية.

وأضاف «خليفة» أن غالبية الأهالي انتابتهم حالة من الخوف من أن تلتهم بعد ذلك الأطفال، نظراً لظهورها ليلاً ونهاراً، حيث تم مطاردتها لعدة ساعات، قبل أن يتم إعداد كمين لها من قبل المواطنين، وترقبوا مسارها، وعند ظهورها تمكن أحد الشبان من رشق حجر برأسها، فسقطت على الأرض، لتتوالى عليها ضربات الأهالي.

وتابع أنه على الفور، انهال الأهالي عليها بالضرب، بواسطة الشوم والعصي وفروع الأشجار، إلى أن لفظت أنفاسها في الحال، دون أن تصيب أحداً من المواطنين، وقام عدد من الشبان بربط حبل في أحد أرجلها وسحلها بشوارع القرية، كما حرص عدد من الأهالي على التقاط الصور التذكارية، بعد نجاحهم في قتلها.

وظهرت «السعلوة» في عدة قرى غرب وجنوب الأقصر، في وقت سابق من العام الماضي، وتسببت في إصابة عشرات المواطنين بإصابات مختلفة، بينهم سيدات وأطفال، كما افترست عدداً من الطيور والماعز، قبل أن تتمكن الشرطة بمساعدة الأهالي من قتلها.