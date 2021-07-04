خالد عكاشة: قاعدة 3 يوليو أهم ارتكاز استراتيجي على جنوب المتوسط

قال الدكتور خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي، إنه شعر خلال افتتاح قاعد 3 يوليو العسكرية، صباح أمس، بحالة من الفخر من إمكانيات وطنه، وإدراكه أن الوطن يسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد، ويطبق مفهوم القوة الشاملة للدولة، بتدشين أهم ارتكاز استراتيجي على جنوب المتوسط بلا منازع، على مستويات القوة والقدرة، خاصة أن هذا الارتكاز على مساحة 10 ملايين متر مربع مجهزين على أعلى مستوى.

وأضاف «عكاشة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، السبت، أنه فخور بشدة لما يتم تحقيقه، وهناك سباق مع الزمن في كثير من الإنجازات السابقة، وهذا ينطبق أيضا على قاعدة 3 يوليو، لافتا أن القاعدة الجديدة تنضم لشقيقاتها الأخرى، وهما قاعدتا محمد نجيب وبرنيس، وقريبا قاعدة شرق بورسعيد.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن كل من تشارك في تمرينات أو تدريبات مع مصر أشاد بالجندي والضابط والقائد العسكري المصري، والذين أثبتوا للعالم سمعة رفيعة المستوى، هذه السمعة لم تكن وليدة اللحظة أو أتت من فراغ، ولكن اكتسبوها من خلال تراكمات عديدة.