استشاري جراحة يكشف أسباب ضيق صمام القلب

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب قصر العيني، إن الصمام الأورطي هو المخرج الرئيسي للقلب، لافتًا إلى أن القلب عبارة عن عضلة تنقبض لتوزيع الدم على الجسم، فهو أشبه بمضخة المياه أو ماتور المياه في العمارة.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الصمام الأورطي محوري جدًا، لأن كل دم القلب يخرج منه، وأي مشكلة به في هذا الصمام تؤثر على القلب بشكل كامل، مضيفًا أن ضيق السمام الأورطي في الأطفال يكون ناتجا عن عيوب وراثية، ولدى الشباب يكون نتيجة للإصابة بالحمى الروماتيزمية، ولدى الكبار يكون نتيجة لتآكل في الصمام.

ولفت إلى أن ارتجاع الصمام يحدث نتيجة لضعف في الصمام أو عيب خلقي، مشيرًا إلى أن ضيق الصمام الأورطي يؤدي إلى «كتم» القلب، مما يزيد الضغط على القلب، ويحرم الجسم من الدم، وبعد ذلك يشتكي المريض من نهجان أو وجع في صدره أو أعراض أخرى مثل الإغماء.

أبرز مخاوف مريض القلب قبل إجراء الجراحة

وأشار إلى أن المريض إذا كان خائفًا من عملية القلب فلا يتم إدخاله للعملية على الفور، ويتم تجهيزه من خلال العمل على التغلب على مخاوف المريض.

وأوضح أن المريض قد يكون خائفًا من العملية أو الخوف من عدم القدرة على العمل بعد العملية أو تكلفة الإجراء الطبي، أو الجراحي، مشيرًا إلى أن المخاوف قبل إجراء هذه العملية تتفاوت من شخص لآخر، والبعض يريد تأمين نفسه من الناحية المادية وقت إجراء الجراحة، خاصة الصنايعية.

وأشار إلى أن جراحة القلب ليست عبارة عن جرحة وإزالة الصمام، وتركيب صمام صناعي آخر، موضحًا أن التعامل مع القلب يكون من خلال وضع خطة متكاملة، لكي يصل الإنسان إلى بر الأمان بعد الانتهاء من الجراحة.