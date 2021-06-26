بدء تشغيل قسطرة القلب تجريبيا بمستشفى «تأمين بني سويف»

أعلن الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم السبت، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم قسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، حيث تم إجراء عدد 2 حالة قسطرة تشخيصية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف بدء التشغيل التجريبي لقسم قسطرة القلب، وإجراء عدد 2 قسطرة تشخيصية، ضمن بروتوكول التعاون بين فرع بني سويف للتأمين الصحي وكلية الطب بجامعة بني سويف، حيث تم إجراء العمليتين تحت إشراف وبحضور الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة بني سويف.

وطلب مدير الفرع، وبتواجد الدكتورة رضا محمود، مدير إدارة الشئون الطبية، وفريق العمل، من أطباء التأمين الصحي ببني سويف، ببذل المزيد من الجهود لخدمة مرضى التأمين الصحي، مقدماً الشكر والتقدير إلى الفرق الطبية بالمستشفى، بقيادة الدكتور شهاب الدين صلاح، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وكذلك جميع العاملين بالعيادات الخارجية.

ومن جانبه، أكد مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بدء التشغيل التجريبي لقسم القسطرة القلبية بالتزامن مع بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية، وبعد طرح والإعلان عن مشروع تطوير المرحلة الخامسة لمبنى الأورام والمناظير، وتوريد سيارة إسعاف جديدة، ضمن خطه تطوير الخدمات المقدمة بالمستشفى، لتقديم كافه الخدمات للمنتفعين بجودة عالية.

والتقط الفريق الطبي بقسم قسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحي عدداً من الصور التذكارية والسيلفي، احتفالاً ببدء التشغيل التجريبي لوحدة القسطرة القلبية بالمستشفى.