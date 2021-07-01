بـ23 مليون جنيه.. تطوير وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال الجامعي

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على قبول تبرع البنك الأهلي بمبلغ 23 مليون جنيه، لتحديث وتطوير وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال الجامعي بسموحة.

جامعة الإسكندرية توافق على مذكرات تفاهم مع 8 دول

وأضاف المجلس في بيان، اليوم، أنه تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة الخليج الطبية بالإمارات العربية المتحدة، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعات ومعاهد أميتي بالهند، وملحق رقم 1 لاتفاق التعاون الجامعى الدولي بين جامعة الإسكندرية وجامعة كاين نورماندى بفرنسا.

بالإضافة إلى إتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة «نوفي ساد ـ صربيا»، وإتفاقية التعاون الأكاديمية المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة سراييفو ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بنى غازى بليبيا، وتجديد مذكرة التفاهم لتبادل الطلاب والتبادل الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوساكا باليابان.

تعاون بين طب الإسكندرية والشؤون الصحية

علاوة على مقترح بروتوكول التعاون بين كلية الطب وكل من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومديرية الصحة بمطروح، وإتفاقية مؤسسة التعليم التى تنص على الترخيص ونشر بعض المنتجات وتقديم الصيانة لاستخدامها فقط للاستخدام الأكاديمي والإداري فقط.

جامعة الإسكندرية تطور الجانب التعليمي والخدمي

وأوضحت جامعة الإسكندرية، إن ذلك يأتي استكمالا للدور التي تقوم به الجامعة من عمليات تطوير للجانب التعليمي والخدمي، كونها أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها إلى نظام الساعات المعتمدة بالكامل، وتشهد تطورا فى سياسات العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة من خلال إنشاء مركز القياس والتقويم ووحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، كما تعمل الجامعة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة، ناهيك عن قيام الجامعة فى الوقت الحالى بإنشاء امتداد لجامعة الاسكندرية بمجمع جديد ذكى.