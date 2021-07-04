بدء تلقي طلبات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 اليوم: 7شروط و5 اختبارات

تبدأ هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء، اليوم وحتى 4 أغسطس المقبل، تلقي طلبات المتقدمين لشغل 300 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات والمجالات التي أعلنت عنها، وفقًا للإعلانين رقمي 1و2 لسنة 2021، وذلك بمقر الهيئة في (4 طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقا - مدينة نصر - بمحافظة القاهرة).

اختبارات المتقدمين مميكنة دون تدخل للعامل البشري

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في الإعلان رقم (2) لوظائف الكهرباء 2021 عددًا من الإجراءات للتعيين بالهيئة، منها أن يمر المتقدمون بـ5 اختبارات مميكنة دون تدخل للعامل البشري، كالتالي:

- الاختبار الأول: فني.

- الاختبارالثاني: حاسب آلي.

-الاختبار الثالث: لغات.

- الاختبار الرابع: نفسي.

- الاختبارالخامس: لجنة من عدد من الجهات.

%65 نسبة النجاح في الامتحان الواحد

وكشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن نسبة النجاح في الامتحان الواحد يجب ألا تقل عن 65%، ولا تقل نسبة النجاح الكلية للامتحانات عن 70%، ولا ينتقل اي متقدم من اختبار إلى الاختبار الذي يليه إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

الشروط المطلوبة في المتقدمين للتعيين بوظائف الكهرباء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الشروط التي حددتها الهيئة في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021، كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عامًا.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عامًا.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عامًا.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.