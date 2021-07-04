«الأرصاد»: تخطينا ذروة ارتفاع الحرارة.. وانكسار نسبي للموجة الحارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة هي الـ72 ساعة الماضية، التي وصلت بها درجات الحرارة في الظل على القاهرة والوجه البحري إلى 39 درجة، و40 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة وتحت أشعة الشمس تجاوزت درجات الـ4، ووصلت إلى 43 و44.

درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستكون أقل من الفترة الماضية

وكشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستكون أقل من الفترة الماضية، بالرغم من إحساس المواطنين بأن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار، ولكن سيكون هناك نشاطا خفيفا للرياح في بعض الأحيان، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الظل؛ إذ سجلت درجات الحرارة والوجه البحري 39 و40، ومتوقع اليوم أن تكون درجات بين 37 و38 درجة.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك تحسنا طفيفا بدرجات الحرارة، وموجة الحر بدأت تنكسر نسبيا، ولكن مازال الطقس شديد الحرارة خلال فترات النهار، محذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

درجات الحرارة ستكون أقل حدة مما كانت عليه الأسبوع الماضي.

ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة، خصوصا مع امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يزيد الإحساس من درجات الحرارة، مطمئنا المواطنين أن الفترة المقبلة وخلال هذا الأسبوع ستكون درجات الحرارة أقل حدة مما كانت عليه الأسبوع الماضي.