وزير التعليم يوجه رسائل هامة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل هامة لطلاب الثانوية العامة، قبل امتحانات الثانوية العامة 2021، والمزمع عقدها في 10 يوليو الجاري لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، منها الاستفادة من الكتب العلمية المتوفرة على جهاز التابلت والاطلاع عليها أثناء الامتحان، والاهتمام بحل نماذج استرشادية مكثفة للتدريب على طريقة الامتحانات الجديدة، ومذاكرة المقرر الدراسي من أكثر من مصدر تعلم لفهم طبيعة الأسئلة.

وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة بعدم تظليل دائرتين لنفس السؤال خلال الامتحانات

وواصل «شوقي»، خلال تصريحاته لـ «الوطن»، إعطاء رسائل هامة لطلاب الثانوية العامة، قبل الامتحانات، ومنها قراءة الأسئلة جيداً قبل اختيار الإجابة الصحيحة، والإجابة على أسئلة الامتحانات في البابل شيت فقط، وتظليل الدائرة في البابل شيت بالرصاص في حالة عدم التأكد منها، وتظليل الإجابة بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود عند التأكد منها، الاطلاع على حل نماذج الامتحان التجريبي الثالث لمعرفة كيفية الإجابة بطريقة مثالية على الامتحانات الرسمية، وعدم تظليل دائرتين لنفس السؤال.

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة بتظليل الدائرة في البابل شيت بالرصاص في حالة عدم التأكد منها

وقال وزير التربية والتعليم، إنه تم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، لضبط حالات الغش بين طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها إلى أن الحرمان من الامتحانات عقوبة الطلاب الغشاشين، حال ضبط أى طالب يقوم بحالات غش.

التعليم: تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 لضبط حالات الغش

وأوضح أن على طلاب الثانوية العامة، المذاكرة جيدا والاستعداد للامتحانات، وعدم التشتيت، والبعد عن الشائعات، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.