امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي 2021: تعقد في المنازل
امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: تسلم أول يوم
كتب:
كريم روماني
08:50 ص | الأحد 04 يوليو 2021
جانب من الامتحانات- أرشيفية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي 2021، والتي يتم طباعتها من قبل الطلاب والإجابة عليها من المنازل، موضحة أنه تم توفير امتحانات هذه المواد على موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليمها للمدارس وذلك في أول أيام امتحانات الثانوية العامة النهائية المقرر عقدها في 10 يوليو الجاري، ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا لمنع أي محاولات غش بين الطلاب، لافتة إلى أنه غير مسموح للطلاب بتوصيل التابلت بالإنترنت في اللجان الامتحانية.
وأضافت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي 2021 تشمل مواد الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية، مؤكدة على أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بحل هذه الامتحانات، موضحة أنه تم توفيرها باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنيسة على موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أن هذه الامتحانات لا تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم.
امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي 2021: يتم تسليمها أول أيام الامتحانات
وتابعت الوزارة أنه تم توفير امتحانات لذوي الاحتياجات الخاصة من الشلل الدماغي والمكفوفين وضعاف البصر وضعاف السمع والكفيف، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة النهائية تعقد بنظام البابل شيت بنمط الأسئلة الموضوعية، لافتة إلى أنه سيتم توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية كنوع من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة تعقد في المدارس الحكومية فقط، وسيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتب المدرسية ويمكنهم كتابة أي ملاحظات عليها، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة التي وفرتها لتدريب على طبيعة نظام الامتحانات الجديد، وفهم مخرجات التعلم للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية.
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