تعرف على أبرز 10 فروق بين الثانوية العامة 2020 و2021

اختلافات عديدة شهدتها مرحلة الثانوية العامة سواء من حيث طبيعة التعليم أو من حيث آلية عقد الامتحانات، والهدف من كل ذلك هو الارتقاء بمنظومة التعليم، والعمل على خلق جيل واعٍ يدرك جيداً مخرجات التعلم في كل مادة دراسية، والتدريب على طبيعة نظام تعليم قائم على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وترصد «الوطن» أبرز ملامح التغيير بين الثانوية العامة 2020 والثانوية العامة 2021 بحسب ما رواه الدكتور محسن حامد، رئيس قسم المناهج بجامعة عين شمس:

1- امتحانات العام الماضي كانت من خلال أوراق أسئلة مطبوعة بينما ستكون الإجابة على أسئلة الامتحان هذا العام في البابل شيت فقط، بنفس الزمن المخصص وعدد أسئلة امتحان العام الماضي.

2- الدرجة المخصصة لكل مادة والمجموع الكلي للدرجات كما هو مثل العام الماضي.

3- أسئلة الامتحان للمادة موحدة لجميع الطلاب ضماناً لتكافؤ الفرص، لكن يختلف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر لإعاقة الغش.

4- سيقوم الطالب بتسليم ورقة الأسئلة مع البابل شيت بعد انتهاء الامتحان.

5- سيقتصر استخدام التابلت في امتحان هذا العام على تسجيل الحضور إلكترونيًّا، والاستعانة بالكتب الإلكترونية ولا يمكن الوصول من خلاله إلى الإنترنت، أما العام الماضي لم يكن هناك تابلت في الامتحانات.

6- في حالة تحميل مادة علمية على جهاز التابلت الخاص بأي طالب يستفاد منها في عمليات الغش، سيتم إخراج التابلت من منظومة الوزارة فورا، وتحرير محضر غش للطالب، وبالتالي فإن الوزارة لا تزال حريصة على محاربة الغش في الامتحانات لكل عام.

7- يختلف امتحان هذا العام في السماح للطالب بدخول مقر اللجنة بكتاب الوزارة دون سواه، ويسمى open book exam وفي حالة الاستعانة بكتب أخرى يعتبر غشاشًا، ويلغى امتحانه.

8- جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ)، وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

9- تصحيح إجابات الطلاب سيتم بطريقة إلكترونية دون تدخل العنصر البشري، بما يضمن الدقة والموضوعية والسرعة في إعلان النتائج.

10- يستمر العمل بنظام امتحانات شعبة الأدبي وشعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضيات.

بينما يقول الدكتور ربيع عبدالوهاب، أستاذ الفلسفة في التربية، إن الفرق بين الثانوية العامة هذا العام والعام السابق يتمثل في الآتي:

1.وجود التاب في الاختبارات.

2.استخدام طريقة الاختيار من متعدد في كل الاختبارات.

3.استخدام الحل عن طريق التظليل (البابل شيت).

4.استخدام طريقة الكتاب المفتوح في الاختبار.

5.التصحيح الإلكتروني.

6.طريقة الأسئلة المختلفة والتي تقيس الفهم ومخرجات التعلم.

7.تجنب أخطاء العنصر البشري في التصحيح.

8.استخدام المراقبة الإلكترونية من خلال كاميرات الشاشات الإلكترونية في الفصول.