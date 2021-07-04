إحالة مدير وعامل مدرسة بشبرا للتحقيق لبيعهما ملفات التقديم

أحال عادل داود، مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، مدير مدرسة وعامل إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع استبعادهما من عملهما لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لورود شكاوى من عدد كبير من أولياء الأمور يفيد ببيعهما ملفات التقديم.

وأوضح مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، أن ذلك يأتى في إطار جهود إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير عام الإدارة فى ضبط سير العمل بمدارس الإدارة، وعدم تعرض أولياء الأمور للاستغلال من قبل ضعاف النفوس لتحقيق أرباح مادية لأنفسهم على حساب غيرهم.

وشدد «داود»، على جميع مديري المراحل التعليمية ومديري المدارس على عدم استغلال ولى الأمر، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية إلا المقررة قانونًا، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أولياء الأمور لإثراء العملية التعليمية وتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت صورًا توضح قيام مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وعامل بنفس المدرسة يعرضان على أولياء الأمور دفع مبالغ مالية نظير الحصول على ملفات التقديم لأبنائهم بالمدرسة.

في وقت سابق، عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مسؤولي التجريبات بالمحافظة وتناول الاجتماع أهم الاستعدادات والتجهيزات داخل المدارس الرسمية التي بها لجان الثانوية العامة، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا على سلامة الطلبة وسلامة العاملين بالمدرسة بجانب أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.