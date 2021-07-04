تحرير 61 مخالفة نقص وزن وتوقف عن الإنتاج لمخابز بلدية بملوي

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للمخابز البلدية والأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، إنه خلال الحملات، تم تحرير 61 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (مخالفات نقص الوزن – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم إعطاء بون للصرف – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – محال تجارية بدون ترخيص – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات)، بالإضافة لضبط 1500 كيلو جرام سكر تمويني، وضبط 20 جوال سماد عضوي.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، حررت أمس 120 مخالفة خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن فرق مراقبة الأغذية أجرت مرورا على 197 منشاة غذائية وأسفرت الحملات عن تحرير 120 مخالفة لمنشآت غذائية حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، كما تم ضبط منشات غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.