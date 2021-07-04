التضامن: نستهدف رفع قاعدة بيانات «حياة كريمة» لـ15 مليون أسرة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 9 ملايين و300 ألف أسرة مسجلة على قاعدة البيانات، لافتة إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 15 مليون أسرة في قاعدة بيانات حياة كريمة، مؤكدة على أنه سيتم عمل ملفات للأسر مميكنة، وربط شبكة بين الوزارات لسد الثغرات، ورصد أحوال الأسر.

وزيرة التضامن : «حياة كريمة» أكبر مبادرة لتحسين حياة المواطن المصري

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة «حياة كريمة»، اليوم، الذي يهدف إلى تنسيق وتكامل الجهود المبذولة، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن «حياة كريمة» أكبر مبادرة على مر التاريخ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تطوير الشراكات مع الوحدات المحلية والقيادات المجتمعية خاصة الشباب.

ولفتت القباج، إلى ضرورة تحديث الكوادر البشرية والعمل على عقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للمشاركة في تطوير الملاعب ورقمنة الحضانات، بالتعاون مع الوزارات المعنية والشباب والرياضة وغيرها، لافتة إلى أن هناك 20 وزارة و3200 جمعية أهلية يعملون ضمن المبادرة.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من التعاون مع الشركاء هو تذليل العقبات وتعزيز التعاون وبذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس حريص على أن يحيا كل المصريين حياة كريمة.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة، وهي التي تتمثل في كونها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتعزيز الاستثمار في البشر والعدالة الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية في الريف المصري.

والمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية تستهدف 52 مركزًا في 20 محافظة.