10 أعمال فنية جمعت بين رجاء الجداوي وعادل إمام.. بدأت بأزواج طائشون

صداقة قوية جمعت بين الزعيم عادل إمام والفنانة القديرة رجاء الجداوي التي يمر عام على وفاتها جراء تأثرها من إصابتها بفيروس كورونا يوم 5 يوليو عام 2020، هذه العلاقة لم تكن على مستوى الأسرة فقط ولكن في مجال الفن أسفرت هذه الصداقة عن تعاون فني كبير بين النجمين.

صداقة قوية وتعاون فني على مدار 50 سنة جمع بين رجاء الجداوي وعادل إمام

الفنانة رجاء الجداوي التي عُرف بأنها «هانم» من زمن الفن الجميل قدمت أدوارًا متنوعة مابين الارستقراطية والشر والتراجيديا والكوميديا التي تألقت فيها على مدار مشوارها الفني الذي تجاوز الـ 60 عامًا قدمت خلالها مايزيد عن 300 عمل مابين سينما ودراما ومسرح وإذاعة.

ومع عادل إمام قدمت رجاء الجداوي عدد من الأعمال الفنية ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

أزواج طائشون

عام 1976 كان أول تعاون سينمائي بين رجاء الجداوي وعادل إمام من خلال فيلم «أزواج طائشون» للمخرج نيازي مصطفى، والمؤلف فيصل ندا، بطولة سعيد صالح، مديحة كامل، سمير غانم، مديحة كامل.

أحلام الفتي الطائر

وعلى شاشة التليفزيون قدمت رجاء الجداوي مع عادل إمام عام 1978 مسلسل «أحلام الفتي الطائر» للمخرج محمد فاضل، والكاتب وحيد حامد، بطولة عمر الحريري، رجاء حسين، صفية العمري، جميل راتب.

عصابة حمادة وتوتو

عام 1982 ظهرت الفنانة رجاء الجداوي باعتبارها عارضة أزياء ضمن أحداث فيلم «عصابة حمادة وتوتو» بطولة عادل إمام، ولبلبة وصلاح نظمي، للمخرج محمد عبدالعزيز، والمؤلف أحمد صالح.

الواد سيد الشغال

على خشبة المسرح وقفت رجاء الجداوي مع عادل إمام لعرض مسرحية «الواد سيد الشغال» عام 1985 للمخرج حسين كمال، والمؤلف سمير عبدالعظيم، بطولة مشيرة إسماعيل، مصطفى متولي، عمر الحريري، ومن أشهر إفيهات رجاء الجداوي بهذا العمل مع الزعيم عادل إمام «ياشماتة أبلة ظاظا فيا.. ظاظا مين؟.. إخرس إنت».

حنفي الأبهة

عام 1990 قدمت رجاء الجداوي مع عادل إمام فيلم «حنفي الأبهة» للمخرج محمد عبدالعزيز، والمؤلف بسيوني عثمان، بطولة فاروق الفيشاوي، هدى رمزي، مجدي وهبة، يوسف داود.

الزعيم

ومجددًا على خشبة المسرح قدمت رجاء الجداوي مع عادل إمام عام 1993 مسرحية «الزعيم» للمخرج شريف عرفة، والمؤلف فاروق صبري، بطولة أحمد راتب، مصطفى متولي، عزت أبوعوف.

أمير الظلام

عام 2002 قدمت رجاء الجداوي مع عادل إمام فيلم «أمير الظلام» للمخرج رامي إمام، سيناريو وحوار تامر عبدالمنعم، بطولة شيرين سيف النصر، توفيق عبدالحميد، يوسف داود، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز.

التجربة الدنماركية

ظهرت رجاء الجداوي ضيف شرف مع عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية» عام 2003 للمخرج علي إدريس، تأليف يوسف معاطي، بطولة نيكول سابا، مجدي كامل، تامر هجرس، خالد سرحان، أحمد التهامي، سامي سرحان.

بوبوس

عام 2009 قدمت رجاء الجداوي مع عادل إمام فيلم «بوبوس» للمخرج وائل إحسان، تأليف يوسف معاطي، بطولة يسرا، حسن حسني، أشرف عبدالباقي، مي كساب، يوسف عيد.

عوالم خفية

عام 2018 على شاشة التلفزيون قدمت رجاء الجداوي مع عادل إمام مسلسل «عوالم خفية» للمخرج رامي إمام، تأليف أمين جمال، محمد محرز، محمود حمدان، بطولة صلاح عبدالله، هبة مجدي، بشرى، أحمد وفيق.