شرف الدين: يمكن انتظار 3 أشهر للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن الخلط بين لقاحات كورونا لا يتوقف على اسم الشركة لكنه مرتبط بالطريقة التي صُنعت بها اللقاحات، موضحةً: «هناك تشابه في الطريقة التي حُضرت بها لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، لأنها تعتمد على أحماض أمينية نووية معينة، ويمكن التوفيق بين هذه اللقاحات لكن هذا الأمر ما زال قيد البحث ولم يصدر به أي قرار علمي بحثي».

وأضافت شرف الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة «DMC»: «وهناك أيضا دراسات حول إمكانية تأخير الجرعة الثانية، ففي البداية كانت هناك تأكيدات على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى، أما الآن فيمكننا الانتظار لفترة تتراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعا أي 3 أشهر».

وتابعت أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أكد أن مصر ستحصل على ملايين الجرعات من لقاح جونسون أند جونسون، وهو عبارة عن جرعة واحدة وأعراضه الجانبية بسيطة للغاية ويقاوم المتحور دلتا.

وأكدت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، أن الفئات العمرية التي تزيد عن 18 سنة يمكنها الحصول على لقاح جونسون أند جونسون، أما فايزر وموديرنا وأسترازينيكا فإنها تجري أبحاثا على الفئة العمرية من 12 سنة إلى 18 سنة.