3 جهات مسؤولة عن استلام رسوم رخصة البناء.. بينها «الجامعات»

تزامنا مع بداية التطبيق الرسمي لاشتراطات البناء الجديدة، يبحث الراغبون في عمليات البناء، بعد توقفها لشهور عدة، عن الجهات المسؤولة عن استلام رسوم رخصة البناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، عبر محرك البحث العالمي جوجل، لتجهيز الرسوم، والتوجه إلى الجهات المسؤولة عن استلام رسوم الحصول على رخصة بناء.

وتتمثل رسوم الحصول على رخصة بناء، وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، في رسوم بيان صلاحية الموقع، والتي تبلغ 114 جنيها للأقل من 120 مترا للقرية والمدينة، و200 جنيه لأكثر من 120 مترا للقرية والمدينة.

ورسوم الرخصة، وقيمتها 2,0% من تكلفة الإنشاء «المساحة × تكلفة م»، ويبلغ سعر المتر 500 جنيه للمدينة، 200 جنيه للقرية، أما رسوم إصدار التراخيص، فهي 50 جنيها على كل دور في المدينة، و25 جنيها على كل دور في القرية، إضافة إلى رسوم فحص الطلب، وقيمتها 10 جنيهات، ورسوم ضريبة نوعية بقيمة 60 جنيها للمدينة / 30 جنيها للقرية على الطلب، ورسوم الخدمات، وقيمتها 10 جنيهات على الوحدة «10 × عدد الشقق أو المحلات».

وترصد السطور التالية، الجهات المسؤولة عن استلام رسوم رخصة البناء، وفقا للاشتراطات البناء الجديدة.

الجهات المسؤولة عن استلام رسوم رخصة البناء

1- المهندس أو المكتب الهندسي، وذلك مقابل إعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للاشتراطات البنائية.

2- الجامعات وذلك مقابل مراجعة الترخيص.

3- المحليات ممثلة في المراكز التكنولوجية.

يذكر أنّ اشتراطات البناء الجديدة، تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الحصول على رخصة بناء جديدة، وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، إضافة إلى توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.