«20 كيلو» أبعدت رجاء الجدواي عن عالم الأزياء

عرفت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بالرقي و«الشياكة» والأناقة بداية من عملها كعارضة أزياء ودخولها مجال الموضة والجمال، مرورًا بالتحاقها بعالم الفن والتمثيل، حتى وفاتها في 5 يوليو 2020.

وتحل اليوم الاثنين، الذكرى الأولى على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أنها ظلت تعاني من المرض خلال 40 يومًا إلى أن التقطت أنفاسها الأخيرة في يوم 5 يوليو 2020.

وفي حوار سابق للراحلة رجاء الجداوي لـ«الوطن»، كشفت أسباب اعتزالها عالم الموضة، قائلة: «اعتزلت عالم الأزياء مع أول يوم فى مسرحية «الواد سيد الشغال»، ولكننى لم أعتزله رسميًا، فالأمر تم بالتدريج».

20 كليو جرامًا منعت رجاء الجدواي عن عالم الأزياء

وأضافت «عندما بدأ وزنى يزداد بعدما أزلت الغدة الدرقية، ابتعدت تمامًا عن مجال تصميم الأزياء، فبعدما كنت بوزن الغزالة 51 كيلو، زاد وزنى لـ71 كيلو، وكان من الصعب أن أعمل بالموضة».

أما بداية بداية رجاء الجداوي على شاشة السينما، فكانت من خلال فيلم «دعاء الكروان» المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين، أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر.

تكريم اسم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية

في سياق آخر، كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في دورته الـ22 السابقة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، باعتبارها ابنة الإسماعيلية، وصاحبة تاريخ سينمائي مشرف.

وتسلمت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، درع تكريم والدتها ضمن فعاليات المهرجان، ووجهت الشكر إلى وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وإدارة المهرجان، قائلة: «تكريم غالي أوي على قلبي وأنا وسط أهلها وحبايبها».