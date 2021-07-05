تنبأت بوفاتها عبر أثيره.. تعرف على أبرز برامج المذيعة رجاء الجداوي

لمعت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال حياتها، تاركة بصمة في كل مكان تتواجد فيه، فبدأ مسيرتها في الشهر كعارضة أزياء اختيرت بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري لتصبح أشهر عارض أزياء مصرية، ويكون مدخلها إلى عالم الفن وأخيرا تقديم البرامج التلفزيونية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، محطات الفنانة رجاء الجداوي في عالم الشاشة الصغيرة وتقديمها البرامج التلفزيونية والإذاعية، وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيلها.

البرامج التلفزيونية

أكثر من 15 عاما عملت فيها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كمقدمة برامج، قدمت خلالها فقرة شهيرة وجادة للمشكلات المجتمعية.

بدأت العمل في قناة أوربت عام 2002، ثم انتقلت للعمل في قناة «ON»، ثم أخيرا لقناة «MBC مصر»، تتحدث فيه عن أغلب المشاكل التربوية والزوجية وكل ما يهم المواطن المصري.

خاضت الفنانة رجاء الجداوي تجربة تقديم برامج تلفزيونية بمفردها عام 2014، إذ قدمت برنامج «اسألوني» على شاشة «اليوم» المشفرة، وهو تطور من فقرة أسبوعية ثابتة بنفس المضمون كانت تقدمها في برنامج «القاهرة اليوم»، إذ تتلقى اتصالات المشاهدين واستفساراتهم بشأن القضايا الاجتماعية التي تساعدهم الفنانة على حلها من خلال نقاشات على الهواء.

البرامج الإذاعية

خاضت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تجربة أيضا لتقديم البرامج الإذاعية خاصة في شهر رمضان الكريم، إذ قدمت عام 2013 برنامجا أسبوعيا على راديو «90/ 90» بعنوان «وأنتم بصحة وسعادة»، مع سالي سعيد، تتناول فيه مختلف الحكايات التي تُطرح في المجتمع.

كما قدمت الفنانة رجاء الجداوي في رمضان 2020 برنامج «نحاول»، حيث تحدثت فيه عن الآداب العامة في المجتمع وفن التعامل والسلوك، وكانت الحلقة الأولى منه بعنوان «رمضان بطريقة جديدة».

الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى كأنها كانت تعلم بدنو أجلها، وقالت فى إحدى حلقات برنامجها «نحاول»، الذى كانت تقدمه على راديو 9090، خلال شهر رمضان: «الله أعلم هكون موجودة معاكم في رمضان اللي جاي ولا لأ واتمنى تكونوا راضيين عليا».