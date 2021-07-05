عاجل.. تفاصيل غلق محل الكبدة الجملى بالمطرية: بدون رخصة وغير نظيف

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أنه تم غلق وتشميع أحد محال المأكولات الذي يقدم سندوتشات كبدة جملي وكلاوي وقلب وكبدة وحلويات وسمين وكفتة بسعر 5 جنيهات لعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم نظافة المحل وعدم وجود أي تجديد داخله، علاوة على عدم حصول العاملين به على شهادات صحية وذلك على خلفية ما ورد من شكاوى وتداول مقطع فيديو يشير إلى تدني الخدمة والنظافة داخل المحل، علاوة على البيع بسعر لا يتناسب مع السعر الحقيقي لمنتجات اللحوم البلدي.

إجراءات قانونية ضد المحل

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محل الكبدة الجملى بالمطرية فهو في شارع جانبي ويشهد إقبالا من المواطنين وغير معلوم مصدر منتجات اللحوم التى يستخدمها، فضلا عن حجم الإهمال ولا يليق أن يكون مكانا لبيع المأكولات للمواطنين حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن عربات الكبدة الموجودة في بعض الشوارع تحظى باهتمام ونظافة فائقة عن هذا المحل.

شروط العودة للعمل

وأشار إلى أنه في حالة قيام صاحب المحل بتوفيق أوضاعه والتقديم للحصول على رخصة وتجديد المحل ليتناسب مع تقديم المأكولات والاهتمام بالنظافة والحصول على شهادات صحية لضمان سلامة الأغذية وقتها يمكن السماح بإعادة فتح المحل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو للجزار الذى يبيع أرخص ساندويتش سمين بسعر خمسة جنيهات ويتزاحم عليه الزبائن الذين يعرفونه بجملته الشهيرة: «الجملى هو أملى».

وكانت «الوطن» التقت إبراهيم الطوخي صاحب المحل أمس الأحد، في بث مباشر على صفحة «الوطن»، ليؤكد أن الأسعار تبدأ من خمسة جنيهات، والرغيف يحتوي على «كلاوي وقلب وكبدة وحلويات وسمين وكفتة» بلدي على مجمدة، مؤكدا أن له زبائن من المشاهير منهم الزعيم عادل إمام -حسب قوله- وقال الطوخي عن سعر السندوتش: مفيش حاجة بـ 5 جنيه لكن البركة من عند ربنا، وده سندوتش للغلابة وربنا يبكرمني وكل اللي بشتريه بفواتير.

يذكر أن بيان لوزارة الداخلية صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ردا على تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان "الجملي هو أملي - حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بــ 5 جنيه»، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو تتضمن عدم نظافة المحل وخلافه وتم غلق المحل وتشميعه.