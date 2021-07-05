سيدي سالم.. حملات نظافة وتطهير ورش الشوارع للوقاية من كورونا

تشهد مدينة سيدي سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة شريف هيكل رئيس المركز والمدينة، حملات نظافة مكثفة وأعمال رش وتطهير وتعقيم للشوارع، للوقاية من فيروس كورونا، كما تشهد المدينة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للرصف والتي وضعتها المحافظة ضمن الموازنة العامة لعام 2021، حيث من المقرر أن يتم البدء في رصف بعض الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية بجانب استمرار تنفيذ الخطة في القرى أيضا.

سيدي سالم.. رفع تراكمات القمامة

ووفقا لرئيس مدينة سيدي سالم، فإن المدينة تشهد رفع تراكمات القمامة بشكل مكثف من خلال 3 ورديات يومية، حيث يتم رفع المتولد اليومي من القمامة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على الشوارع نظيفة فيما يجرى تجميل بعض قرى سيدي سالم وزراعة الأشجار المثمرة بها، فضلا عن رفع القمامة من شوارع القرى أيضا، ومن الطرق العامة.

سيدي سالم.. رش الشوارع والمؤسسات

كما يشهد مركز سيدي سالم، حملات مكثفة لرش الشوارع والمؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا، ما أدى لانخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بسيدي سالم، فضلا عن الاستعداد لتجهيز المدارس ورشها وتعقيمها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها في 11 يوليو الجاري.

سيدي سالم.. الاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

واستعد مركز سيدي سالم لاستقبال حملة التطعيم ضد الأطفال، والتي من المقرر أن تنطلق خلال أيام ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث جرى عقد اجتماعات مع المكلفين بالإشراف على الحملة والفرق الثابتة والمتحركة، فضلا عن تجهيز الوحدات الصحية والمركز الطبي واستلام المستلزمات الطبية قبل انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

سيدي سالم.. رفع كفاءة الصرف الصحي والمياه

فيما تستمر حملات سيدي سالم لرفع كفاءة مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي خاصة بالقرى، فضلا عن إصلاح اخطار الصرف الصحي سواء بالطرق العامة أو الفرعية أو القرى بشكل مستمر . ‏