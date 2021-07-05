سعر تحليل المخدرات.. «إلحق نفسك وتجنب أضرارها»

نص القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، ومن أبرزها ثبوت إيجابية تحليل العينة التي تجرى للموظف، لذا أصبح سعر تحليل المخدرات محل اهتمام الكثيرين وتساؤلاتهم.

وبدوره، تطلب العديد من الشركات في مصر والعالم العربي من المتقدم للعمل بها إجراء تحليل للمخدرات، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية وفي إطار ماتقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة سعر تحليل المخدرات في معمل البرج والمختبر وفق ما ذكره موظفي خدمة العملاء بالمعملين.

سعر تحليل المخدرات

وينقسم تحليل المخدرات إلى نوعين:

تحليل Benzodiazepines وهو يعتمد على الكشف عن تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش ومشتقاته والماريجوانا ومشتقاته، كما يكشف عن تعاطي الشخص المواد المخدرة التي ترتبط بمستقبلات الجابا المتواجدة في المخ.

وتحليل Amphetamine يكشف عن وجود مواد منشطة في البول من خلال فحص العينة، وهي مركبات كيمياء يرتكز عملها في التأثير على الجهاز العصبي للشخص المتعاطي.

وينتشر استخدام المنشطات أكثر بين فئة الرياضيين وخاصة في صالات الجيم وكمال الأجسام.

سعر تحليل المخدرات

يتراوح سعر تحليل المخدرات Amphetamine Screen - بين 250 إلى 300.

كما يترواح سعر تحليل Benzodiazepine Screen بين 279 جنيه إلى 290 جنيها.

أضرار المخدرات

التعاطي وإدمان المخدرات لهما تأثيرات كبيرة جدًا على الحالة الصحية والجسدية للإنسان، ويظهر تأثير المخدرات على الحالة الصحية للمريض، فمن الممكن أن يصل الأمر إلى نقل العدوى، مثل الفيروس الكبدي الوبائي سي، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز)، عند استخدام الأدوات الملوثة لتناول المخدرات وكذلك بسبب العادات الخاطئة التي يعتاد المدمن على اتباعها تحت تأثير المخدر.

كما يؤثر إدمان المخدرات على العقل والجسم والجهاز العصبي والكبد والأنف والأذن والحنجرة.