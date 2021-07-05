ابنة رجاء الجداوي تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها

فى مثل هذا اليوم من عام واحد رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد معاناة مع المرض استمرت 40 يومًا، حاولت من خلالهم السيطرة عليه، إلا أن التقطت أنفاسها الأخيرة في يوم 5 يوليو 2021 «الذكرى الأولى لوفاتها».

وكشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، في تصريحات خاصة لـ «4الوطن» عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها«ليلة الوفاة»، قائلة إن الطبيب المعالج لوالدتها، تحدث معي وقال لي نصًا «علشان أكون صريح معاكى هيا فاضلها وقت قليل جدا وهتتوفى».

وتابعت: « فى نفس اليوم كان فيه ناس كتير كلمونى بس مقالوليش الحقيقة قعدوا يقولولي دى بقيت كويسة وزى الفل، خلال أيام وهتقوم قريب بس الدكتور كان عايز يبقي صريح معايا وقالي الحقيقة».

وأردفت:« معترضتش وقولت الحمدلله، طبعا كنت منهارة بس مقدرش اعترض على قضاء الله وقدره دا عمر ومكتوب ومنقدرش نعمل أى حاجة »، مؤكدة أن الفريق المعالج لوالدتها الفنانة رجاء الجداوى كانوا ملازمين لها خلال الـ 43 يومًا، ولم يتركوها، مشيرة إلى أن الأطباء فعلوا كل مافي وسعهم وكانوا أكثر الناس حرصًا على صحة والدتها.

وتذكرت «أميرة» والدتها بكثير من المواقف، قائلة: «ماما كانت جميلة أوي كانت بجد بتحب الناس بتحب تقف جنب كل الناس في الحزن وفي الفرح، علشان كدا إحنا لحد دلوقتي بنحصد كل الحب اللى هيا سابتهولنا».

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا فى يوم 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا .

مسلسل لعبة النسيان

أما عن آخر الأعمال الفنية التي ظهرت بها فكان مسلسل «لعبة النسيان» والذي شاركت فى بطولتة بجانب دينا الشربينى وأحمد داوود وإنجى المقدم وأحمد صفوت وعدد آخر من الفنانين، من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.