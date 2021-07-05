والد طالب «الممر الشرفي» في صيدلة الزقازيق: فخور بأخلاقه قبل علمه

علق الحاج رمضان عباس، والد الطالب «أحمد» خريج كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، الذي نظم زملاؤه ممرا شرفيا له تقديرا لدوره لمساعدتهم لهم طوال فترة الدراسة على موقف زملاء ابنه، مؤكدا أنه فخور بأخلاق ابنه وحرصه على التعاون مع زملائه ومساعدتهم.

وقال والد الصيدلي «أحمد» أن ابنه رفض أن يعمل في أي «سنتر» دروس وأصر على مساعدة زملائه والتعاون معهم ابتغاء لوجه الله عز وجل واقتناعا بأن أي شخص لابد أن لا يتأخر عن مساعدة غيره طالما يستطيع ذلك، لافتا إلى أن ذلك يساعد على إرساء مبادئ الانتماء والمحبة بين الجميع.

وأشار إلى أن ابنه حرص على التفوق منذ كان طفلا وحصل على تقدير امتياز طوال 5 سنوات دراسته في الكلية وحصد الترتيب السادس على الدفعة، مضيفا أنه شعر بالسعادة بعد رؤية الممر الشرفي الذي نظمه زملاء ابنه، مؤكدا أنه يفخر بأخلاق ابنه قبل فخره بتفوقه العلمي، متمنيا دوام التوفيق لابنه وزملائه.

وكان طلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق نظموا بعد تخرجهم ممرا شرفيا لأحد زملائهم، عرفانا وتقديرا له لمساعدتهم طوال سنوات الدراسة في الكلية.

وظهر الطلاب خلال مقطع فيديو نشروه عبر حاساباتهم على مواقع التوصل الاجتماعي وهم يصطفون على الجانبين في ساحة بالقرب من كلية صيدلة داخل جامعة الزقازيق وأدوا التحية لزميلهم أحمد رمضان، وقدموا له هداي،. كما حرص زميلهم على تقديم التحية لهم، معربا عن تقديره لهم واللفتة الإنسانية التي فاجؤوه بها، مقدما لهم الشكر.

وأكد الطلاب أن زميلهم اعتاد على مساعدتهم طوال سنوات الدراسة ومساعدتهم في فهم المواد الدراسة وحل أي مشكلة تواجههم، لافتين إلى أنه كان يشرح لزملائه المواد الدراسية.