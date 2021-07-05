ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر كلماتها قبل وفاتها: «يارب.. راضية.. أميرة»

عام كامل مر على رحيل واحدة من أهم فنانات الوطن العربي، وهي الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في 5 يوليو 2020، وتحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.

شعور رجاء الجداوي بوفاتها

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» تذكرت ابنتها أميرة مختار، كثيرا من الذكريات الخاصة بها، خاصة في أيامها الأخيرة، حيث قالت «آخر شهر تواصلت مع الناس، يمكن أول أسبوع من دخلوها العزل، وهيا كانت كويسة بس الأكسجين كان ناقص ولكن كانت واعية».

وتابعت أميرة مختار «ولكن مامتي أدركت إن مفيش رجوع بس ماكنتش بتقولها، واعتزلت البشر تماما، وكانت بتاخد بس تليفوني أنا وحفيدتها روضة وتكلم محمد زوجي كل يوم الصبح توصيه عليا».

وأضافت أميرة قائلة: «ليلة الوفاة كانوا خلال بلغوني إن الأجهزة بتقول إن كلها ساعات وهتبقي مش موجودة معانا، فكلمناها على النت شوفتها كانت زي الملاك بالضبط ورحلت زي الملاك».

وتابعت أميرة، بأن والدتها الفنانة رجاء الجداوي، كانت راضية تماما، وكانت أكثر الكلمات التي ترددها «يارب، وراضية، وأميرة» فهي كانت لا تتوقف عن نطق اسمي والدعاء لي.

وشكرت أميرة مختار، كل من تذكّر والدتها في هذا اليوم، مؤكدة أنها لمست حب الناس والجمهور لها خلال هذه السنة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في 5 يوليو 2020، نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

فيلم «توأم روحي»

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي ظهرت بها فيلم «توأم روحي»، الذي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وعائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.