رئيس القابصة للأمصال: أشعر بالفخر لإنتاج أول لقاح مصري لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، إنها تشعر بالفخر الشديد لإنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي تم في فترة قصيرة.

وأضافت «والي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساءdmc» المذاع على فضائية «dmc»،اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه يتم إنتاج 320 ألف جرعة يوميا، وسيتم العمل على مضاعفة الكميات من أجل إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام الجاري.

وأكدت رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، أنه تم توقيع اتفاقية نقل تكنولوجيا مع الشركة الصينية لإنتاج اللقاح الصيني المضاد لكوفيد 19 بالتزامن مع وجود خبراء صينيين والمادة الخام الخاصة باللقاح.

وأشارت رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، إلى أن الهدف من الإنتاج في مصر هو توفير اللقاحات للمواطنين مع إمكانية التصدير في المستقبل مشيرة إلى أن مصر وفرت الاشتراطات الخاصة بالصين من أجل إنتاج اللقاح.

وذكرت رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، أنه يتم العمل من يونيو الماضي من أجل توفير هذا اللقاح في ظل وجود قلة من الدول استطاعت توطين اللقاح فيها لعلاج مصابين وحماية مواطنيها من فيروس كورونا المستجد.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميًا في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها في الولايات المتحدة وسط تسابق عالمي لتطعيم الدول لمواطنين من أجل محاربة الوباء.