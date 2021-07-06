حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الإسلوب الحيادي في مختلف مواقف حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي أفضل ويمنحك اليوم روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق، وتتمتع بقدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.