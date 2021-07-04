حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرًا قويًا إذا قدمت آراءك بدبلوماسية وموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.