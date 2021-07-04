حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:01 ص | الأحد 04 يوليو 2021
حظك اليوم برج الميزان
يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
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