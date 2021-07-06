فتاة تثير الجدل بادعاء اغتصابها بكفر الشيخ.. ومصدر أمني: «الموضوع قديم»

ظهرت فتاة تدعى «إيمان»، في فيديو مدته 40 دقيقة عبر موقع «فيس بوك»، لتثير من جديد أزمة ادعاء محاولة اغتصابها منذ عامين على يد شاب بكفر الشيخ، وتبين من التحريات وقتها أن هناك علاقة بينهما.

وطالبت الفتاة، في البث المباشر الذي نشرته بالأمس، بـ«حقها»، مؤكدة أن الشاب دخل أحد الشوارع المقطوعة واغتصبها وفق روايتها، وهو ما وضع علامة استفهام من جديد حول الواقعة التي من المفترض أنها انتهت منذ عامين بعقدي زواج وطلاق بين الطرفين.

وأوضح مصدر أمني، أن الفتاة كانت تدرس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وارتبطت بعلاقة مع أحد الشباب، لمدة كبيرة، لكن حدث بينهما خلاف وأرادت الفتاة إرغامه على الزواج منها، وفي أحد الأيام كان يوصلها بسيارة إلى منزلها وقبل الوصول بأمتار قليلة أشهرت في وجهه السكين، وأصابته بعد شجار بينهما، وحررت ضده محضرا في مركز شرطة بيلا وجرى استدعاؤهما ليتبين أن الولد مصاب بجروح ليعترفا سويا بعلاقتهما، وبعد حبسهما 15 يوما جرى الإفراج عنهما.

وكانت الواقعة انتهت بوثيقة تصادق على زواج ثم طلاق بعد الاتفاق بين الطرفين وعلى يد مأذون شرعي وبحضور عمدة قرية الفتاة وعدد من الشهود، وفق ما أكدته عزة عبدالله الزواوي، مأذون المنطقة الشرعي لـ«الوطن»، وبعدما ادعت الفتاة أنها التي وثقت الزواج والطلاق، حيث أكدت المأذون أنها تسلمت المأذونية يوم 12 نوفمبر من عام 2019 وبعد يومين حضر إليها عمدة المناوفة الشيخ وحيد منصور، وأكد أن هناك وثيقة تصادق زواج شرعي لا بد من إنهاء إجراءاتها لتنتقل رسميا إلى المكان وتعلن توثيق وثيقة التصادق على الزواج، وبعدها بفترة وثيقة الطلاق، في حضور العمدة وشهود، «كان أول تصادق في حياتي وعملته قانونيا ولم ألاحظ أي شيء غريب يومها، كانت البنت مبسوطة ولما سألت قالولي دول متجوزين عرفي من 15 يوم، وحصل بينهم خلاف ولازم تصادق على زواج ثم طلاق، والبنت ثيب يعني متزوجة من قبل عرفي»، وفقا لقول المأذونة.

وأضاف المصدر الأمني أن الفتاة لم تحرر محضرا جديدا، وشاهدنا الفيديو المتداول ويجرى فحصه مرة أخرى وحال تقدمها بمحضر رسمي سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية: «الموضوع انتهى، اتفتح تاني مع قرب زواج الولد من أخرى فحبت تشوشر عليه».