بعد إسقاط واحدة.. السفارة الأمريكية في العراق تنزل مسيرتين بشكل تقني

أنزلت السفارة الأمريكية في العراق، أمس الاثنين، طائرتين مسيرتين بشكل تقني بعد محاولتهما استهدافها، وكانت منظومة الدفاع الجوية في السفارة، أسقطت في وقت سابق، طائرة مسيرة محاولة مهاجمتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية العراقية.

وأطلقت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، صواريخ في سماء العاصمة العراقية «بغداد»، فيما قالت مصادر أمنية عراقية، إن هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيرة المفخخة.

مصدر أمني: عملية إنزال الطائرتين تمت داخل المنطقة الخضراء

من جانبه، أوضح مصدر أمني لقناتي «العربية» و«الحدث»، أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة، بينما أنزلت اثنتين أخريين بشكل تقني حاولتا استهداف السفارة، مضيفا أن عملية الإنزال تمت داخل المنطقة الخضراء.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أشارت في وقت سابق، إلى سماع صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وتعرضت قواعد القوات العراقية، التي تتواجد فيها قوات أمريكية، بالإضافة إلى مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والبرلمان والمقار الدبلوماسية العربية والغربية، مرارا لهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون.

قاعدة «عين الأسد» تتعرض لهجوم بـ6 صواريخ

وكانت قاعدة «عين الأسد» الجوية الواقعة في محافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية «بغداد»، والتي تتواجد فيها قوات أمريكية، تعرضت أمس الاثنين، لهجوم بـ6 صواريخ، دون أن يتضح على الفور حجم الخسائر.

وقال مقدم في الشرطة العراقية، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن 6 صواريخ جراد سقطت بعد ظهر أمس الاثنين، في محيط القاعدة، التي تتواجد فيها قوات أمريكية دون معرفة الخسائر.

وأضاف المقدم العراقي، أن الصواريخ أطلقت من منطقة هيت القريبة من القاعدة الواقعة على مقربة من منطقة البغدادي غرب الرمادي، فيما عثرت القوات الأمنية على قاعدتين لإطلاق الصواريخ استخدمتا في الهجوم على القاعدة، في جنوبي وشمالي منطقة هيت، بينما لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم.