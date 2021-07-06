موعد سداد القسط الثانى لشقق «سكن لكل المصريين 1»: 2600 جنيه

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «سكن لكل المصريين»، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتنفيذًا لتلك المبادرة، قامت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التويل العقاري، بتوفير 125 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، نوفمبر 2020.

ومع بداية شهر مارس الماضى، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة الفرز، وأسماء العملاء الفائزين بوحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وسدد العملاء الفائزون بالوحدات السكنية القسط الأول من الأقساط الربع سنوية في بداية أبريل الماضي، ومع بداية شهر يوليو الجاري، حل موعد سداد القسط الثاني من الأقساط الربع سنوية، لشقق «سكن لكل المصريين 1».

القسط الثاني لشقق سكن لكل المصريين 1

وتيسيرًا على المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مهلة سماح لمدة شهر، ليتمكن العميل الفائز بالوحدة السكنية، من سداد القسط الأول من الأقساط السنوية، أي أن مهلة سداد القسط الثاني من الأقساط الربع سنوية للشقق، تمتد حتى نهاية يوليو الجاري.

وعقب انتهاء الموعد المحدد لسداد القسط الأول، سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفرض غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

قيمة القسط الثانى لشقق "سكن لكل المصريين 1"

وتبلغ قيمة القسط الثانى من الأقساط الربع سنوية، لشقق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1» 2600 جنيه، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يُذكر أن الأقساط ربع السنوية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، تختلف باختلاف المشروع السكني، ومساحة الوحدات السكنية المطروحة داخله، وبالتالي تختلف الأقساط من الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.