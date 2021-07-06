انخفاض كبير في اعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمنوفية

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تراجع الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع الوبائي بات أكثر إستقرارا خلال الأسبوعين الماضيين بعد انخفاض أعداد الإصابات وكذلك المترددين علي المستشفيات من حالات الاشتباه .

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه من الضروري علي المواطنين في محافظة المنوفية أن يسجلوا أسمائهم للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن عشرات الآلاف من أهالي محافظة المنوفية حصلوا علي لقاحات فيروس كورونا المستجد خلا الفترة السابقة .

وأوضح، أن أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بلغوا 105 آلاف مواطن، فضلا عن تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين للحصول علي اللقاح وهو ما سيحدث خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الدولة تتوقع تطعيم جميع المواطنين في مصر بلقاح فيروس كورونا بعد انتاج مصر اللقاح بنفسها .

وأشار، إلي أن الأطقم الطبية في المنوفية، وعلي مستوى الجمهورية، قدموا ملحمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلاج المصابين في مستشفيات العزل، موجها الشكر لكل من ساهم في علاج مصاب بفيروس كورونا المستجد .

علي صعيد مختلف، ألغت وزارة الصحة، تخصيص مستشفي الباجور المركزي، بالكامل للعزل، وعودته لاستقبال المرضي والمصابين، بعد عامين من تخصيصه كمستشفي عزل رئيسي لمحافظة المنوفية بالكامل .

وأرسل الطب الوقائي بوزارة الصحة، خطابا إلي مديرية الصحة بالمنوفية، يخطرها فيه بإلغاء العمل بمستشفي عزل الباجور نظرا لانخفاض أعداد الإصابات، وجاء في الخطاب، «نظرا للإنخفاض الملحوظ في أعداد مرضي فيروس كورونا المستجد والذي بدوره أدى إلي إنخفاض نسب الاشغال فى المستشفيات المخصصة لعزل العرضي المصابين، سيتم إعادة المستشفي لاستقبال جميع الحالات» .