أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص.. المؤبد والمشدد لـ5 متهمين قتلوا مواطنًا بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، وعضوية المستشار أحمد عبد الحي قورة، والمستشار شريف عفت مصطفى، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 5 سنوات لآخرين، بتهمة قتل شخص وإتلاف سيارته.

تعود أحداث الواقعة إلى 10 أكتوبر 2020، عندما قام المتهمون «عبد الحميد.ا.ح»، مزارع، 70 عامًا، مقيم بقرية كرم عمران بمركز قنا، و«عمر. ع. ح»، هارب، والمتهم «خالد.ه.ح»، 29 عاما، مقاول، مقيم بقرية كرم عمران، والمتهم «عبده. م.ر»، هارب و«حامد. س. ح»، 57 عاما، مزارع، مقيم بقرية كرم عمران بمركز قنا، بتخطيطهم لقتل المجني عليه «عبده.ح»؛ لوجود خلافات بينهم فبيتوا النية على قتله مع سبق الإصرار والترصد، وجهزوا أسلحتهم النارية لهذا الغرض.

وبمراقبة الجناة للمجني عليه، وعلمهم بوجوده منفردا بإحدى الطرق، استقلوا سيارة، وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية التي تسببت في وفاته، وإتلاف سيارته بسبب الأعيرة النارية، وساعدهم المتهمان الرابع والخامس، في الهروب من موقع الجريمة.

على الفور انتقلت قوة من المباحث، وتم القبض على المتهمين الثلاثة وأحيلوا للنيابة العامة التي أحالت القضية للجنايات برقم في القضية المقيدة برقم ١٢٧ لسنة 2021 كلي جنايات قنا.