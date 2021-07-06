محافظ الغربية: إزالة 529 تعديا على الأراضي الزراعية بالمحافظة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا في بيان صحفي، اليوم إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ 22 /5 / 2021 وحتى 5 / 7 /2021. 529 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 42 فدانا و 13 قيراطا و10 أسهم، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في القيام بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة طنطا إزالت 81 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 12 فدانا و6 قيراطا و8 أسهم، وقام حي أول طنطا بإزالة حالة تعدٍ بمساحة 19 سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة 182 حالة تعدٍ على مساحة 15 فدانا و3 قيراطا و5 أسهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة 35 حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية على مساحة 4 أفدنة و16 قيراطا و7 أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة 30 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة فدان و4 قيراطا و1 سهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة 162 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 7 أفدن و17 قيراطا و4 أسهم، كما تم إزالة 11 حالة على مساحة 11 قيراط و9 أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 7 قيراط و14 سهما بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات 23 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 18 قيراطا و15 سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

محافظة الغربية تهيب بالمواطنين بالحفاظ علي الرقعة الزراعية

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.