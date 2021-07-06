«التموين» تعلن أسعار لحوم العيد رسميا: 85 جنيها لـ«السوداني» و95 للضأن

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، عن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك 2021.

وأكد الوزير؛ خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة للاعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى؛ أن هناك 39 شادرًا لبيع الخراف الحية، موزعة على مستوى الجمهورية، يتوافر بها حوالي 10 آلاف رأس.

أسعار لحوم العيد المطروحة من وزارة التموين

وأكد الوزير أن الأسعار هي 85 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية الطازة، لافتًا إلى أن هذا السعر ثابت منذ 3 سنوات؛ و65 جنيهًا للحوم المجمدة بمنافذ الوزارة؛ و95 جنيهًا للضأن المبرد.

وأكد الوزير، التعاقد مع دولة السودان لتوفير 250 طنًا من الضأن المبرد؛ وهو عبارة عن خروف مذبوح في السودان، مشيرًا إلى أن الخروف المبرد يعد الأفضل من القائم.

فيما أعلنت أعلنت وزارة الزراعة تشديد الرقابة على اللحوم مع بدء الاستعدادات لعيد الأضحى 2021، وأكدت الهيئة على ضرورة شراء اللحوم الحمراء من مصادر موثوق فيها، والتأكد من أن تكون اللحم مختومة بخاتم المجزر والذي يدل على الذبح تحت الإشراف البيطري.