للمزارعين.. تعرف على خدمات مهمة يقدمها مركز بحوث الصحراء

يقدم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الخدمات المهمة للمزارعين والمستثمرين في الشأن الزراعي، خاصة في الأراضي الجديدة الصحراوية، حيث تقوم الدولة المصرية بالعمل على تنمية العديد من المناطق في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، ومن أهم تلك المشروعات مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة الذي يهدف إلى استصلاح وزراعة 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة.

ويقدم مركز بحوث الصحراء الاستشارات والخدمات المهمة وبأسعار رمزية، يستفيد منها صغار المستثمرين العاملين في الأراضي الصحراء والخاصة بأنشطة تحليل التربة وجودة المياه، «الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم خدمات مركز بحوث الصحراء الخاصة بتحاليل وقياسات الملوحة والمياه وهي كالتالي:

تعرف على خدمات يقدمها مركز بحوث الصحراء

- المسح الجيولوجي لتحديد الوحدات الصخرية والجيومرفولوجية والأحواض الترسيبية والتركيبية.

- استكشاف تواجد المياه الجوفية وتحديد سمك وامتداد الخزانات الجوفية وتحديد أعماق ومواقع حفر الآبار وتصميمها.

- تقييم وإدارة المياه بالخزانات الجوفية وتقييم كمية المياه وتحديد السحب الآمن من الآبار والاستغلال الأمثل للمياه.

تقييم ومتابعة نوعية المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية

- تقييم ومتابعة نوعية المياه ووضع برامج حماية موارد المياه من التلوث.

- اقتراح نظم حصد المياه لتنمية الزراعات المطرية.

- دراسة أصل وعمليات تكون وتقييم الأراضي الصحراوية ورسم أسس استغلالها وتحديد أولويات استصلاحها.

- دراسة وتقييم الخواص الكيميائية والطبيعية والمعدنية للأراضي وعلاقة التربة والنبات بالماء مع دراسة تأثير التركيب المعدني على صفات التربة.

- تقييم خصوبة التربة واحتياجاتها التسميدية وإدخال نظم الزراعة العضوية الحيوية وتدوير المخلفات الزراعية والعضوية وإنتاج اللقاحات الحيوية والتسميد الحيوي والمبيدات الحيوية لمقاومة الأمراض للمحاصيل الحقلية والخضر والنباتات الطبية في الأراضي الجديدة.

- إدارة الموارد الأرضية واستخدام الميكنة الزراعية بالأراضي الصحراوية ودراسة عوامل انجراف التربة وتدهور إنتاجيتها ووضع وسائل الحد منها وإدارة نظم الري والصرف تحت الظروف الصحراوية.

وللاستفادة من خدمات المركز المختلفة يمكن ترك رقمك في رسالة أو الاتصال على رقم ( 01020397934 ).