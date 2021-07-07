حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم كثيرون بمعرفة حظهم اليوم وما تخبرهم به الأبراج الفلكية من الناحيتين العاطفية والعملية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم الأربعاء على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الراحلة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والفلك ينصحك بمضاعفة تركيزك في الأمور المهنية والمادية وعليك بمراجعة خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك ويحفز طموحاتك ومهاراتك وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يجعلك اليوم تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يعدك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع، وكن واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس والمريخ يدفعك نحو التخطيط لقضاء أوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل الحظ تمنحك طاقة عاطفية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء وتدرسها، ومن المهم اليوم ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وعطارد بمنزل العمل يمنحانك اليوم قوة وإصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزلك الثامن يمنحانك حضورا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وعطارد بمنزلك الخامس يعدانك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.