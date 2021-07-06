«الجمعية الطبية» تحتفل بتدشين مشروع الدلائل الاسترشادية بحضور مستشار الرئيس

احتفلت الجمعية الطبية المصرية، برئاسة الدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية، وزير الصحة الأسبق، بتدشين مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء.

وتضمن الاحتفال الذي أقيم اليوم، الإعلان عن الدلائل الاسترشادية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة والطب المعملي والمسالك البولية، بحضور الدكتور سامي علوان، رئيس جمعية الأنف والأذن والحنجرة والدكتور أسامة عبد النصير، أمين عام الجمعية، وذلك بحضور لفيف من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية والقوات المسلحة، والإعلان عن الدلائل الاسترشادية لأمراض الكلى وزرع الكلى بحضور الدكتورة مي حسب الله و الدكتور هاني حافظ.

حضر الاحتفال الدكتورة نادية البدراوي، وأحمد التاودي والدكتور عمرو حجاب، عضو مجلس الشيوخ.

كما شهد هذا الحدث كل من الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عثمان، رئيس هيئة التدريب، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة القومية للاعتماد، والرقابة المنوط بها اعتماد المستشفيات التي ستقدم خدمات التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية وهي الجهات المنوط بها تنفيذها.

عدوي: دليل لممارسة المهنة

وصرح الدكتور عادل عدوي، أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الأساسية التي عملت عليها الجمعية خلال العام الماضي، لكي تضع دليلا لممارسة المهنة بأساسيات علمية وبالاستعانة بالدلائل الاسترشادية العالمية، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، والإمكانيات المتاحة في جميع الجامعات المصرية، والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، ولكي يقدم نظام التأمين الصحي الشامل نموذجا فريدا لأول مرة لتطبيق الدلائل الاسترشادية لكل تخصص، كدستور للعمل داخل المستشفيات التي ستقدم التأمين الصحي الشامل وتحصل على الاعتماد من الهيئة القومية للرقابة.