الجمعية الطبية العربية: 99% من اللي ماتوا بكورونا لم يحصلوا على اللقاح

قال الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتدب للجمعية الطبية العربية في ميتشجان، إن مركز «تحكم الأمراض الأمريكية» أوضح أن سلالة «إبسلون» من فيروس كورونا أصبحت موجودة في الولايات المتحدة، وهي تعمل على تسريع دخول الفيروس إلى خلايا الشخص المصاب.

وأكد «سعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن هناك دراسات غير مؤكدة أن هذه السلالة قادرة على تفادي الأجسام المضادة العلاجية التي يتم استخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هذا الأمر موجود أيضا في السلالة الموجودة في جنوب أفريقيا.

وأشار الرئيس المنتدب للجمعية الطبية العربية في ميتشجان، إلى أن الشخص الذي حصل على جرعتين من اللقاح محمي بنسبة 90% من الإصابة بالفيروس متابعا: «نحن في سباق مع التطعيم لتفادي الطفرات اللي ممكن يعملها، لأن ممكن تجينا طفرة ترجعنا للمربع رقم 1، وخد اللقاح، أي لقاح يتوفر، ده أفضل من إنك تكون من غير لقاح، وللعلم 99% من اللي ماتوا بفيروس كورونا في أوروبا وأمريكا ماكنوش واخدين اللقاحات، عودة المدارس هاتكون كارثة لو ما تمش التطعيم بنسبة كبيرة».

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية، بمقاطعة هوبي بالصين، في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية، في مقرها في الولايات المتحدة، وسط تسابق عالمي لتطعيم الدول لمواطنيها من أجل محاربة الوباء.