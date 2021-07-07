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حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:13 ص | الأربعاء 07 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

مولود برج العذراء شخص يوجه سهام انتقاد حادة لمن حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس، وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع، وكن واقعيا.

 مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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