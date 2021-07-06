فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».. 11 نجما يشاركون كضيوف شرف

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لعرض فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» غدا الأربعاء في دور العرض السينمائية، وهو الفيلم الذي يعود من خلاله الفنان كريم عبد العزيز إلى عالم الكوميديا مرة أخرى.

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يتضمن خلال أحداثه عددا كبيرا من ضيوف الشرف، حيث يظهر فيه 11 نجما، منهم مصطفي قمر، وشيماء سيف، وشيكو، ونسرين أمين، وأحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى أوتاكا وهيدي كرم.

أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

يُذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومنهم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وأحمد حلاوة وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج معتز التوني.

قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتدور قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول شخصية الإعلامي، الذي يجسدها الفنان كريم عبد العزيز، ويحاول البحث عن الحقائق عن طريق تنكره في عدد من الشخصيات المختلفة وكل هذا في إطار كوميدي.

مسلسل «الاختيار 2»

يذكر أن آخر الأعمال الفنية، التي قدمها الفنان كريم عبد العزيز، كان مسلسل «الاختيار 2» الذي شارك فى بطولته في السباق الرمضاني الماضي، بجانب أحمد مكي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وماجد الكدواني، ورياض الخولي وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وحاز مسلسل «الاختيار 2» على نسبة مشاهدة عالية، إذ تابعه جميع أفراد الأسرة المصرية، وعرض كيفية تصدي وزارة الداخلية لمخططات الجماعة الإرهابية ومحاولتها إحداث فوضى في المجتمع وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في عام 2013.