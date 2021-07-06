ضبط مسئولين بـ«جمعيتي» و7 مخابز للاستيلاء على الدعم بالدقهلية

تمكن مسؤولو مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين بالدقهلية، من ضبط اثنين من أصحاب مشروع «جمعيتي»، لقيامهما بالاستيلاء على الدعم، وضبط 190 لترا من زيوت الطعام مجهولة المصدر، فضلاً عن 7 مخابز بلدية مدعمة مخالفة، خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق بنطاق مركز أجا.

قاد الحملة يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، وبمشاركة عبد الناصر أبو الفتوح، ومصطفى عوض، ومحمد حسين، مفتشي الإدارة، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

ضبط سيدتين لتصرفهما في سلع تموينية بمشروع جمعيتي

وأسفرت الحملة عن ضبط «ر. ر. م.»، صاحبة مشروع جمعيتي بمدينة أجا لتجميعها سلعا تموينية بقيمة 4840 جنيها، و«س. س. ف. »، صاحبة مشروع جمعيتي بمدينة أجا لتصرفها في سلع تموينية بقيمة 7597 جنيهاً، وضبط «ح. ا. ا. »، صاحب محل تعبئة زيوت طعام بمدينة أجا، وبحوزته 190 لتر زيت طعام مجهول المصدر، والتحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وجار عرضها على النيابة العامة.

ضبط مخالفات في 7 مخابز بمركز أجا

كما جرى ضبط مخبزين بقرية «ميت أبو الحسين» لتصرف القائمين عليهما في حصص الدقيق المدعم، بالإضافة إلى 3 مخابز في قرية «كفرعوض»، لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز سادس بقرية «سماحة»، ومخبز سابع بقرية «ميت فضالة»، لعدم نظافة أدوات العجين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه ضد المخالفين.