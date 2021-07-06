5 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري، بمقدار 5 جنيهات في الجرام، حيث ارتفع سعر عيار 24 من 891 جنيهًا في بداية المعاملات ليصبح 896 جنيهًا في نهاية اليوم، وارتفع عيار21 من سعر 780 جنيهًا صباح اليوم 784 جنيهًا بفارق 4 جنيهات.

ونستعرض سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة وأسواق المال، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها «االوطن» لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 894 و 896 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بين 782 و784 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

فيما يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 670 و 672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6256 و6272 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا بختام تداولات الأسبوع، وسجل جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار 5 جنيهات، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طن.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنها ستكون ارتفاعات طفيفة وليست قفزات، خاصة مع بدء انتعاش الحالة الاقتصادية، وضخ رؤوس الأموال بالاستثمارات، بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جعل الكثير يعاود الاستثمار في الذهب مرة أخرى، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار بالرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال في الحدود الآمنة مقارنة بباقي الملاذات الآمنة «العقارات والادخار».