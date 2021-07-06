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دينا الشربيني تنسحب من أمام الكاميرات بسبب سؤال عن عمرو دياب

كتب:

بسمة شطا
11:07 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
دينا الشربيني وعمرو دياب

دينا الشربيني وعمرو دياب

انسحبت الفنانة دينا الشربيني من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي أقيم مساء اليوم، بإحدى دور العرض، بسبب سؤال عن عمرو دياب.

ووجه أحد المراسلين، سؤالا للفنانة دينا الشربيني، حول لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟ الأمر الذي أزعجها للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: «انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا».

وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى أمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، ونسرين أمين وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفناوي.

وتدور قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، حول شخصية الإعلامي، الذي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز، ويحاول البحث عن الحقائق عن طريق تنكره في عدد من الشخصيات المختلفة، وكل هذا في إطار كوميدي. 

 

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