سؤال عن عمرو دياب يثير غضب دينا الشربيني من المراسلين: امسحوا التقرير

بشكل غير مباشر، تسبب الفنان عمرو دياب فى إحداث أزمة للفنانة دينا الشربيني أثناء حضورها عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي أقيم في إحدى السينمات بالمعادي.

دينا الشربيني للمراسلين: امسحوا التقرير بعد إذنكم

دينا أثناء تسجيلها لقاءات خاصة مع القنوات الفضائية تفاجأت بسؤالها عن علاقتها بالفنان عمرو دياب وابنته نور وهل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟، الأمر الذي أزعجها للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: «انتو فظاع امسحوا التقرير ده بعد إذنكم».

عادت دينا وسجَّلت لقاءات تليفزيونية مع مجموعة أخرى واشترطت عدم سؤالها عن أسئلة شخصية مباشرة، فسألت عن دورها في الفيلم فأجابت أنها تجسد دور مستشارة علاقات عاطفية، وسألت عن علاقاتها العاطفية في حياتها الشخصية فأجابت بكونها فاشلة دائما في علاقاتها.

دينا الشربيني تجسد دور طبيبة علاقات عاطفية في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

تعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، ونسرين أمين وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفناوي.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية الإعلامي، الذي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز، ويحاول البحث عن الحقائق عن طريق تنكره في عدد من الشخصيات المختلفة، وكل هذا في إطار كوميدي.